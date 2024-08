Jerry Comper na Fiesc: discussões sobre obras do programa Estrada Boa em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/08/2024 - 20h02 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h19 ) ‌



O secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper, participou de uma importante reunião na Fiesc com a Câmara de Transporte e Logística. O foco do encontro foi o andamento das obras nas rodovias catarinenses incluídas no programa "Estrada Boa". A reunião abordou os desafios e os avanços das obras rodoviárias no estado, destacando a importância do programa para a melhoria das infraestruturas e o impacto no transporte e logística.

