JEC futsal volta à quadra na Taça Brasil: encontro com o House Via Motos 14/08/2024 - 11h55 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h22 )



A Taça Brasil de Futebol está a todo vapor, e hoje é dia de acompanhar o JEC Futsal em ação. Após uma breve pausa, o time de Joinville retorna à quadra para enfrentar o House Via Motos às 15h. Drika Evarini traz as últimas atualizações diretamente do Mato Grosso, com informações sobre a preparação do JEC e o que esperar deste confronto importante. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

