Jayme Bernardo sobre o primeiro condomínio fazendo do Brasil, o "É o Amor"

Neste sábado (09), o Grands por Bessa da Jovem Pan News (107.1) recebe o arquiteto Jayme Bernardo para falar sobre o projeto do primeiro condomínio fazenda do Brasil. O empreendimento, que será construído em Cascavel, no Oeste do Paraná, recebeu o nome de “É o Amor”, em homenagem ao cantor Zezé Di Camargo, um dos investidores ao lado de empresários locais.

