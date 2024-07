Javier Milei participa de Conferência de Partidos Conservadores em Santa Catarina

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Em visita ao Brasil, o presidente da Argentina Javier Milei participou, neste domingo (7), da Conferência de Partidos Conservadores da América Latina. O evento aconteceu neste fim de semana em Santa Catarina e contou com a participação de políticos e lideranças do Brasil e de vários países da América Latina. Durante um discurso de cerca de 20 minutos, Milei falou sobre as reformas que tem feito na Argentina para combater a inflação no país e criticou a esquerda e o socialismo.

