Jato de cantor do Mötley Crüe colide com aeronave nos EUA e deixa um morto e três feridos
11/02/2025 - 22h50 (Atualizado em 13/02/2025 - 01h40 )

Um jato executivo, que pertence ao vocalista de uma banda de rock americana, bateu em outro avião nos Estados Unidos. O piloto não resistiu. O acidente aconteceu no momento que o jato pousava no aeroporto de Arizona. Dentro desse jatinho estavam duas passageiras e dois pilotos. O avião pertence a Vince Neil, vocalista da banda Mötley Crüe. Ele não estava no momento da batida, mas a namorada dele e uma amiga sim. As duas mulheres e o copiloto tiveram ferimentos, mas não correm risco de morte.

