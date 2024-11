Jaraguá do Sul oferece teleconsultas para mães de recém-nascidos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 09h33 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h20 ) twitter

Jaraguá do Sul lança um serviço de teleconsulta voltado para apoiar mães de recém-nascidos. A iniciativa visa oferecer orientação e suporte às novas mães, facilitando o acesso a informações essenciais sobre cuidados com os bebês. A repórter Isabela Corrêa traz mais detalhes ao vivo sobre como as mães podem acessar esse serviço. Além disso, o município também abrirá unidades de saúde para a realização de exames preventivos agendados, em alinhamento com as ações do Outubro Rosa.

