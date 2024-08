Jaraguá do Sul: motociclista morre após colidir com carro e poste Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 16/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h51 ) ‌



Em Jaraguá do Sul, um trágico acidente resultou na morte de um motociclista. O incidente ocorreu quando o motociclista colidiu com um carro e, em seguida, bateu em um poste. O acidente causou a morte imediata do condutor. Acompanhe os detalhes desse caso no Giro de Ocorrências da Tribuna do Povo, que traz as informações sobre o acidente e as circunstâncias envolvidas.

