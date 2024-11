Jaraguá do Sul: mais de 6.500 unidades consumidoras sem energia após acidente Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 04/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h51 ) twitter

Neste fim de semana, um acidente em Jaraguá do Sul resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica para mais de 6.500 unidades consumidoras. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e equipes de manutenção trabalham para restabelecer a energia o mais rápido possível. Acompanhe as últimas informações sobre este incidente e outras notícias no giro de ocorrências da Tribuna do Povo, onde trazemos tudo que acontece na região e como isso afeta a comunidade local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.