Jaraguá do Sul: irmãs gêmeas de 7 anos são estupradas por adolescente Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 01/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um adolescente foi apreendido pela polícia. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de duas irmãs gêmeas em Jaraguá do Sul. Quando o crime aconteceu, as vítimas tinham apenas sete anos de idade. O Felipe Bambace chega ao vivo na tribuna do povo com os detalhes desse caso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.