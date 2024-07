Jaraguá do Sul: idosa de 75 anos que morreu atropelada por ônibus iria para novena Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h06 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h45 ) ‌



Uma idosa de 75 anos perdeu a vida de forma trágica ao ser atropelada por um ônibus em Jaraguá do Sul. A vítima estava a caminho da novena quando o acidente ocorreu. Este triste acontecimento deixou a comunidade abalada e levantou questões sobre a segurança dos pedestres na região. As autoridades locais estão investigando o caso para determinar as circunstâncias do atropelamento e garantir que medidas sejam tomadas para evitar futuras tragédias. Acompanhe a reportagem completa com detalhes sobre o acidente, depoimentos de testemunhas e as ações das autoridades para melhorar a segurança no trânsito.

