Jaraguá do Sul celebra 148 anos com tradicional desfile na Arena Jaraguá Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/07/2024 - 11h44 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jaraguá do Sul celebrou seus 148 anos com um desfile tradicional na Arena Jaraguá, contando com a participação de 35 entidades. O evento destacou a importância da história e cultura local, reunindo a comunidade em uma festa vibrante. A repórter Isabella Motta traz todos os detalhes e a cobertura completa do desfile que marcou as comemorações da cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.