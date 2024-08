Japonesa deve assumir o posto de pessoa mais velha do mundo aos 116 anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h04 ) ‌



Guiness Book, o livro dos recordes, deve passar por mudanças. Isso porque Maria Branyas, que era a pessoa mais velha do mundo, morreu aos 117 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da idosa, que eram administradas pela neta. Nascida em 1907, ela comemorou o último aniversário em março. Com a morte de Maria, a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, deve assumir o posto de pessoa mais velha do planeta.

