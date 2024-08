Japão entra em alerta para passagem de tufão Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Japão está sob alerta devido à passagem de um forte tufão. Nesta sexta (16), chove intensamente em Tóquio e os ventos alcançam cerca de 20 km por hora na área onde ela se encontra. No entanto, as rajadas no centro do tufão superam os 200 km/h. O fenômeno meteorológico está atualmente passando pela província de Chiba, próxima a Tóquio. Ventos fortes derrubaram árvores e mais de 2.200 famílias estão sem energia elétrica.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.