Jantar para comemorar selo de alta performance em UTI

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Hospital Dr. Beda, localizado em Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, ganhou uma certificação de alta performance em suas Unidades de Terapia Intensiva. A conquista foi comemorada em um jantar especial.

#utidealtaperformance #hospitaldrbeda #medicina

#tudoaver #paulatrindade #entretenimento #sabado

#moda #beleza #bemestar #cultura #viagens #culinaria

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.