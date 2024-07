Jacó tentará a reconciliação com Esaú em Heróis Eternos deste sábado (13)

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Jacó se prepara para o encontro com seu irmão Esaú e decide enviar presentes como forma de se reconciliar com o irmão. No entanto, Esaú recusa os presentes enviados por Jacó. Não perca Heróis Eternos neste sábado (13), a partir das 21h, na RECORD.

