Jacó tem um sonho e é abençoado por Deus | Heróis Eternos

No caminho para a casa do seu tio, Jacó senta em uma pedra para descansar da viagem. Neste momento, ele sonha com uma escada em que os anjos descem do céu. Essa visão é uma confirmação de que Jacó é objeto das promessas divinas. Deus abençoa Jacó e promete terras e uma grande descendência. Para marcar o local sagrado, Jacó derrama azeite sobre a pedra.

