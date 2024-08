Jacó encontra uma jovem no prado | Gênesis Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 27/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h47 ) ‌



Ele depara-se com uma jovem toda tapada com acessórios e deslumbra-se com o seu olhar.

Maalate é a nova pretendente de Esaú.

Rebeca está chateada com a nova noiva de Esaú.

Kia atira-se a Maalate.

Maalate vai ter com Rebeca e fala sobre o futuro com Esaú e a herança.

Raquel aparece num pranto de lágrimas.

Jacó encontra uma mulher sentada no prado. Ele vai ter com ela e confessa que a rapariga tem o olhar mais meigo que alguma vez havia visto.

#recordeuropa #genesis #Jacódeslumbrado

