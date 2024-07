Jacó é submetido a anos de trabalho para se casar com Raquel | Heróis Eternos

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Após deixar Canaã, Jacó chega à casa do tio Labão. Lá, se apaixona por Raquel, sua prima. Labão diz que Jacó só pode se casar com sua filha se trabalhar sete anos para ele. Jacó aceita, mas é enganado pelo tio. Depois de 14 anos, ele enfim se casa com Raquel e decide fugir com a sua nova família.

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Facebook: https://www.facebook.com/recordtvoficial/

Instagram: https://www.instagram.com/recordtvoficial/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordtvoficial

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

Publicidade

#RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.