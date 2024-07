Jacó e Esaú travam uma rivalidade desde o ventre da mãe | Heróis Eternos

Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Nos desertos de Canaã, os filhos de Isaque e Rebeca, os gêmeos Jacó e Esaú, iniciaram uma rivalidade que veio dos ventres da mãe. Jacó nasceu alguns instantes depois, mas nunca aceitou não ser o primogênito. Certo dia, ele faz um acordo com o irmão, e Esaú despreza a primogenitura. Um segundo acontecimento vai criar mais atrito entre os irmãos, fazendo com que Jacó deixe Canaã e fuja para a casa do seu tio.

