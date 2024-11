Itens curiosos e raros no mercado de plantas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h26 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h26 ) twitter

A Festa das Flores de 2024 em Joinville promete atrair mais de 90 mil pessoas durante seus 6 dias de evento. Uma das principais atrações é a feira multissetorial, com mais de 200 estandes oferecendo uma variedade de produtos e experiências. Mikael Melo, ao vivo, traz todos os detalhes diretamente da feira, mostrando o que o público pode esperar de um dos maiores eventos de floração e cultura do sul do Brasil.

