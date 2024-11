Itapoá, no litoral de Santa Catarina, vai ganhar o primeiro Home Resort Aclr|Do canal Grands no YouTube 12/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h16 ) twitter

Itapoá, no litoral de Santa Catarina, vai ganhar o primeiro Home Resort

O Barra Home Resort é o grande empreendimento da Rottas Primes, linha Premium da Construtora Rottas

Localizado na Barra do Saí, o empreendimento conta com 464 unidades residenciais, divididas em três torres. E oferece uma estrutura completa de resort, com piscinas, academias, quiosques, playgrounds e espaços pets.

Veja como foi o evento de lançamento do empreendimento, que contou com a participação de grandes nomes do mercado imobiliário e autoridades.

