Itamaraty pede desculpas a embaixadores por abordagem a jovens negros no Rio

O Itamaraty fez um pedido formal de desculpas, nesta sexta-feira (5), pela abordagem de policiais militares a três jovens negros, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles são filhos de diplomatas estrangeiros e estão de férias no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores recebeu, nesta manhã, em Brasília, os embaixadores do Gabão e de Burkina Faso. Além disso, pretende se encontrar com o embaixador do Canadá.

