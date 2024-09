Itamaraty divulga nota manifestando preocupação com ordem de prisão de Edmundo González na Venezuela Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/09/2024 - 19h29 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h05 ) ‌



A ordem de prisão contra Edmundo González Urrutia, que concorreu às eleições na Venezuela com adversário de Nicolás Maduro, preocupa as autoridades brasileiras. Em uma nota divulgada na noite desta terça (3), o Itamaraty afirmou que os governos do Brasil e da Colômbia manifestam profunda preocupação com a ordem emitida pela justiça venezuelana. O texto diz ainda que esta medida judicial afeta gravemente o compromisso com o fortalecimento da democracia e dificulta a busca por uma solução pacífica.

