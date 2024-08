Italian Design Day no CIC de Florianópolis: exposição global de design italiano Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/08/2024 - 20h50 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h20 ) ‌



A partir desta quarta-feira, 28 de agosto, Florianópolis será palco do Italian Design Day, um evento global que celebra o design italiano em mais de 100 cidades ao redor do mundo. A exposição "Amazônia", realizada no Centro Integrado de Cultura (CIC), é uma das principais atrações e estará em cartaz por um período determinado. Suzan Rodrigues está no local para nos mostrar todos os detalhes e nos informar até quando a exposição estará disponível para o público.

