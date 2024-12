Itajaí ultrapassa Florianópolis no ranking do metro quadrado mais caro do Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/12/2024 - 10h58 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h22 ) twitter

O litoral de Santa Catarina domina o ranking nacional do metro quadrado residencial mais caro. Quatro das cinco cidades no topo da lista são catarinenses, com Itajaí ultrapassando Florianópolis. A repórter Juliana Senne explica os detalhes desse crescimento no mercado imobiliário e o que atrai tanto investimento para a região. Saiba mais sobre os preços e tendências.

