Itajaí recebe apresentações exclusivas de artistas nacionais no Festival de Música 04/09/2024 - 11h42 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h28 )



O Festival de Música continua a animar Itajaí esta semana com uma programação especial que destaca apresentações de renomados artistas nacionais. quarta-feira (04), o evento promete uma série de shows imperdíveis, trazendo para o palco talentos reconhecidos que vão encantar o público local. Acompanhe ao vivo com a repórter Juliana Senne, que traz todos os detalhes das apresentações e o que esperar desta noite musical. Além disso, Eliezer Patissi, coordenador do 26º Festival de Música de Itajaí, compartilha insights sobre a importância deste evento cultural. A cobertura visual é proporcionada por Leila Pinheiro, garantindo que você não perca nenhum momento do festival.

