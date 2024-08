Itajaí reativa abrigo para pessoas em situação de rua devido ao frio intenso Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h12 ) ‌



Com a chegada de uma nova onda de frio intenso, a cidade de Itajaí reativou o abrigo destinado a pessoas em situação de rua para oferecer proteção e suporte durante as baixas temperaturas. A repórter Juliana Senne está no local e traz todos os detalhes sobre a reabertura do abrigo, os serviços oferecidos e como a população pode se beneficiar desta iniciativa. Acompanhe as informações e veja como a cidade está ajudando aqueles que mais precisam neste momento difícil.

