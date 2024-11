Itajaí realiza mutirão no Dia D de combate à dengue Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 11h43 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h23 ) twitter

Nesta terça-feira, 26 de novembro, Itajaí realiza o Dia “D” de Combate à Dengue, com um grande mutirão de limpeza nas regiões com maior concentração de focos do mosquito transmissor da doença. O objetivo da ação é eliminar possíveis criadores do Aedes aegypti, reduzir a propagação do vírus e prevenir novas infecções. A coordenadora do programa de combate à dengue, a repórter Juliana Senne, traz os detalhes sobre a mobilização, que conta com o apoio de várias equipes da cidade para intensificar a luta contra a doença.

