Itajaí promove a sustentabilidade na 5ª Semana Lixo Zero 23/10/2024 - 11h54 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h03 )

A 5ª Semana Lixo Zero está movimentando Itajaí com uma série de atividades externas para a sustentabilidade. Nesta quarta-feira, 23 de outubro, os participantes terão a oportunidade de aprender métodos de compostagem inovadores que podem ser aplicados em casa. A repórter Juliana Senne traz todas as informações ao vivo sobre esse encontro, que conta com a presença de especialistas, como Patrícia Paiva, responsável técnica do Viveiro de Mudas, e a participação liberada de Amanda Lisboa. Junte-se a nós e descubra como pequenas ações podem fazer uma grande diferença.

