Itajaí ganha brilho especial com mais de 200 pontos de iluminação para o Natal

Itajaí já está entrando no clima natalino com uma decoração de tirar o fôlego! Este ano, a cidade será iluminada com mais de 200 pontos espalhados por ruas, praças e avenidas, transformando os espaços públicos em cenários mágicos. A iniciativa promete encantar moradores e visitantes, reforçando o espírito de união e alegria característico dessa época do ano. A iluminação especial será inaugurada em breve, e a população está ansiosa para conferir o espetáculo de luzes que promete deixar o Natal ainda mais encantador.

