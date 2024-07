Itajaí decide cancelar a Festa Nacional do Colono devido a aumento de custos

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Itajaí tomou a decisão de cancelar a tradicional Festa Nacional do Colono, prevista para o próximo mês, devido a um aumento significativo nos custos. A medida foi anunciada pela repórter Greici Siezemel, explicando os desafios financeiros que inviabilizaram a realização do evento este ano. A Festa Nacional do Colono é um evento cultural importante para a cidade, celebrando a cultura e as tradições dos colonizadores. O cancelamento impactará a comunidade local e os visitantes que aguardavam pela festividade.

