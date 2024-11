Itajaí amplia ciclovias com três novas ligações para ciclistas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 09h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h22 ) twitter

Os ciclistas de Itajaí terão mais opções para se locomover com segurança e conforto, graças à ampliação das ciclovias na cidade. Com a adição de três novas ligações, a infraestrutura cicloviária busca melhorar a mobilidade urbana e incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável. Juliana Senne traz as informações ao vivo sobre essas novas rotas e como elas beneficiarão os ciclistas locais. O projeto visa não apenas a segurança, mas também a promoção de um estilo de vida mais saudável e a redução do tráfego nas vias urbanas.

