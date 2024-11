Itajaí alcança marca de 10 mil empregos criados em outubro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h20 ) twitter

Itajaí registrou um crescimento expressivo no número de empregos durante o mês de outubro, superando a marca de 10 mil novas vagas. O município se destaca no ranking estadual, mostrando uma recuperação significativa do mercado de trabalho. A cidade, que tem sido um polo de desenvolvimento econômico, continua a atrair novas oportunidades para os trabalhadores locais. Com isso, Itajaí se consolida como uma das regiões de maior destaque no estado de Santa Catarina em termos de geração de empregos.

