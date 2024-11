Itajaí aciona sistema de alerta de enchentes pela primeira vez após fortes chuvas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/11/2024 - 08h01 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h17 ) twitter

As fortes chuvas desta quinta-feira, 07 de novembro levaram Itajaí a ativar, pela primeira vez, seu sistema de alerta de enchentes, alertando moradores sobre o risco de alagamentos e deslizamentos. A repórter Juliana Senne está ao vivo com as atualizações sobre o impacto das chuvas, que já causam transtornos no trânsito e inundam diversas áreas da cidade. Confira as últimas informações sobre as condições e medidas de segurança adotadas na região.

