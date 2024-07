Irmãs de 6 e 7 anos são resgatadas após mãe abandoná-las em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/07/2024 - 15h19 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h31 ) ‌



Duas crianças, de 6 e 7 anos, foram resgatadas pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar após serem trancadas pela mãe no bairro Pequis. Vizinhos denunciaram que as irmãs estavam sozinhas em casa e sem alimentação.

Os moradores relataram que a mãe das crianças saiu na noite anterior e trancou a casa com um cadeado. Preocupados com a situação, eles conseguiram se comunicar com as vítimas através do muro e chegaram a oferecer alimentação para elas.

