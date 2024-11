Irmãos vivem drama após testemunharem assassinato de mãe brasileira na Itália Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 20/10/2024 - 22h07 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h07 ) twitter

O drama de três crianças que testemunharam um crime brutal. O assassinato da mãe, uma brasileira, cometido pelo pai delas, na Itália. Agora, esses três irmãos estão em um abrigo sob a tutela do governo italiano. No Brasil, a avó materna perdeu o contato com os netos. Os avós paternos dizem que não têm condições de assumir a guarda. O Domingo Espetacular foi até a cidade onde essa tragédia aconteceu para buscar respostas. Acompanhe!

