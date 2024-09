Irmãos morrem em incêndio de vegetação em Pedra do Anta (MG) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/09/2024 - 13h19 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h16 ) ‌



Dois irmãos morreram devido a queimadas em vegetação que se espalham por vários estados brasileiros. O fogo atingiu a área rural da cidade de Pedra do Anta, em Minas Gerais. Um dos moradores tentou apagar as chamas e desmaiou ao inalar fumaça. O irmão dele tentou resgatá-lo e também ficou desacordado. No dia seguinte, os corpos dos irmãos, com idades de 38 e 47 anos, foram encontrados carbonizados pelos parentes.

