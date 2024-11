Irmãos Gêmeos Maithê e Miguel se destacam em torneios estaduais e nacionais de tênis de mesa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 11h19 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h23 ) twitter

O Joinville Vôlei fez sua segunda partida na Superliga e garantiu sua primeira vitória diante da torcida, superando o Praia Clube em um confronto emocionante. Enquanto isso, no basquete, Brusque e Blumenau se encontram na final do Campeonato Catarinense Masculino pelo terceiro ano consecutivo, prometendo mais um grande duelo. E no mundo do tênis de mesa, conheça os irmãos gêmeos Maithê e Miguel, que se destacam em torneios estaduais e nacionais, fazendo história e trazendo orgulho para Blumenau. Fique ligado nas emoções do esporte catarinense.

