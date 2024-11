Irmãos encontram-se pela primeira vez durante a internação no hospital de Criciúma Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 12/11/2024 - 08h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h24 ) twitter

No dia 22 de outubro de 2024, os irmãos Lucenir e Severino encontraram-se pela primeira vez no Hospital em Criciúma, Santa Catarina. Os dois são moradores de Araranguá. Lucenir tem 56 anos e é comerciante; Severino tem 68 anos e é aposentado. Durante uma internação, eles descobriram que são meio-irmãos, ou seja, filhos do mesmo pai. Após o encontro, os irmãos começaram a construir novos laços familiares. Confira esta história emocionante!

