IRMÃOS CAMPOS, UMA DAS QUADRILHAS MAIS PERIGOSAS QUE O BRASIL JÁ TEVE Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 04/12/2024 - 11h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h20 ) twitter

Matéria exibida no dia 03/12/2024

POUCOS SABEM DISSO, MAS OS BANDIDOS QUE SEQUESTRARAM O MENINO SAID AGEL FILHO EM GOIÂNIA, EM AGOSTO DE 1989, ERAM TODOS DA MESMA FAMÍLIA. ELES NUNCA FORAM PRESOS E PUNIDOS PELO SEQUESTRO DE SAID AGEL, MAS AO SAÍREM DE GOIÁS ELES FORMARAM UMA QUADRILHA AINDA MAIS VIOLENTA EM PASSO FUNDO, NO RIO GRANDE DO SUL, ONDE FICARAM CONHECIDOS COMO "OS IRMÃOS CAMPOS".

