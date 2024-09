Irmã de empresário morto no litoral paulista se contradiz em depoimento Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 11h57 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h00 ) ‌



O comerciante Igor Peretto, de 27 anos, foi encontrado morto no apartamento da irmã Marcelly Peretto. Ela é casada com Mario Vitorino, suspeito do crime. A vítima e o suspeito eram sócios e teriam discutido após Igor descobrir que Mário estava tendo um relacionamento com sua esposa Rafaela Costa da Silva. A polícia identificou contradições nos depoimentos de Marcelly. O celular dela foi apreendido para perícia. Marcelly afirmou que deixou o apartamento ao lado do marido logo após ele matar Igor a facadas. Investigadores notaram que ela não se machucou durante o incidente. No depoimento prestado por Marcelly, ela também relatou que, após voltarem de uma festa, Igor teria descoberto a traição e ido até a casa dos irmãos onde ocorreu uma briga resultando na morte dele. No entanto, surgiram contradições quando ela disse que seu marido justificou o ataque com uma mentira enquanto também afirmava já saber da traição. As autoridades continuam buscando Rafaela e Mário, foragidos desde o crime. Foi solicitado à Justiça a prisão temporária deles além da quebra do sigilo bancário e telefônico dos envolvidos. A família de Igor informou que cerca de R$ 100 mil foram sacados da conta dele por Rafaela antes do desaparecimento.

