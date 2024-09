Irlanda abre investigação após acusações de violência sexual em escolas católicas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/09/2024 - 19h25 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h05 ) ‌



A Irlanda abrirá uma comissão de investigação após acusações de violência sexual em escolas católicas. Um relatório encomendado pelo governo irlandês aponta que desde a década de 1970 houve quase 2.300 possíveis casos de pedofilia em escolas católicas do país. Segundo o levantamento, metade dos supostos agressores já são falecidos. As instituições de ensino pediram perdão e disseram que vão cooperar com as investigações.

