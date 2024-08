Investigados na Operação Presságio deixam a prisão em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 08h04 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h13 ) ‌



Nesta sexta-feira (23) , todos os investigados da Operação Presságio, que apura um esquema de corrupção envolvendo a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer de Florianópolis, foram liberados pela Justiça. A operação trouxe à tona suspeitas de desvios de verbas públicas e favorecimento em contratos, gerando grande repercussão na capital catarinense. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes ao vivo sobre as condições que levaram à soltura dos investigados, as próximas etapas do processo e o impacto desse desdobramento nas investigações. Entenda mais sobre o caso e as reações da população e autoridades locais.

