INVESTIGAÇÃO: GOIÁS REGISTRA UMA MÉDIA DE CINCO GOLPES DIGITAIS POR HORA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 01/08/2024 - 15h22 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 31/07/2024

É O QUE APONTA UM LEVANTAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICO DO ESTADO. DE JANEIRO A JUNHO DESTE ANO FORAM QUASE 25 MIL MIL GOLPES. NEM MESMO UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FOI POUPADO. PELO MENOS 50 PESSOAS EM GOIÁS CAÍRAM NO GOLPE DO FALSO PRECATÓRIO.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

Publicidade

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.