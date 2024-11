Investigação de homicídios termina com suspeitos presos e adolescente internado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 23/10/2024 - 16h21 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h32 ) twitter

Uma operação coordenada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em Joinville. A ação visa combater a criminalidade e trazer mais segurança à comunidade. O repórter Felipe Bambace está ao vivo com os delegados responsáveis pela operação para trazer mais detalhes sobre as investigações e as implicações dessas prisões. Acompanhe os desdobramentos dessa importante operação policial.

