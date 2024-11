Investidores da região de Ribeirão Preto apostam na compra de títulos do Tesouro Direto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 07/11/2024 - 09h45 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h31 ) twitter

As vendas de títulos do Tesouro Direto pela internet alcançaram o maior resultado desde que o programa foi criado pelo Governo Federal, em 2002. Foram vendidos mais de R$ 8 bilhões em títulos em agosto, de acordo com o Tesouro Nacional. O investimento, que pode ser feito por qualquer pessoa a partir de R$ 30, tem atraído moradores da região de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 06/11/2024.

