Invasão na madrugada causa prejuízo de 16 mil reais em Congado em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 07h47 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h51 )

A sede do Terno de Congado Moçambique Estrela Guia, localizada no bairro São Jorge, foi invadida na madrugada desta quinta-feira. Os suspeitos arrombaram as portas e tiveram acesso à cozinha do local, de onde levaram uma bicicleta, alimentos, eletrodomésticos, um botijão de gás e uma mochila com pertences e cartão de crédito de um dos integrantes do grupo. O prejuízo estimado pela coordenação da instituição, liderada por Iara Ferreira, é de aproximadamente 16 mil reais.

Imagens de câmeras de segurança da casa de um vizinho registraram o momento em que dois suspeitos chegaram à rua do terno. Um deles carregava uma mochila, enquanto o outro empurrava um carrinho de mão com uma caixa branca. A gravação mostra uma terceira pessoa dentro da sede, passando os itens roubados pelo muro para os outros dois. Ao final, a bicicleta também foi entregue, e um dos suspeitos fugiu pedalando, enquanto os outros seguiram a pé.

Segundo a coordenadora, na noite anterior já havia ocorrido uma tentativa de invasão. Ela também destacou a falta de segurança no bairro São Jorge, mencionando a vulnerabilidade do local e a recorrência de episódios de violência na área.

