Invasão de contramão causa acidente fatal na BR-365 em Patrocínio | Balanço Geral Manhã

Na noite dessa quarta-feira, por volta das 21h30, um motorista morreu após invadir a contramão na BR-365, no quilômetro 502, sentido Patrocínio. O veículo, um carro de passeio, colidiu frontalmente com uma carreta carregada de soja que seguia de Uberlândia em direção a Patrocínio.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o impacto da batida foi intenso, resultando na morte do motorista no local do acidente. Após a retirada do corpo, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio. O condutor da carreta não sofreu ferimentos e a pista não precisou ser interditada para atendimento à ocorrência.

