Intoxicação alimentar estraga festa de formatura de medicina no interior de SP

O que deveria ser um momento de celebração para os formandos de medicina de uma universidade em Taubaté (SP), se transformou em um pesadelo. Após a festa de formatura, mais de 400 convidados apresentaram sintomas de gastroenterite aguda, sendo que alguns precisaram de atendimento hospitalar. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido devido à alimentação servida no evento. Os formandos estão indignados e esperam que medidas sejam tomadas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. A Secretaria de Saúde do município foi acionada, mas ainda não há uma conclusão definitiva sobre a causa da intoxicação.

