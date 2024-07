INTOLERÂNCIA NO TRÂNSITO: MOTORISTA É ATACADO POR OUTRO COM UMA FACA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 26/07/2024 - 16h51 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h31 ) ‌



Matéria exibida no dia 25/07/2024

A PRESSA E A INTOLERÂNCIA CONTRIBUEM, CADA VEZ MAIS, PARA BRIGAS E ACIDENTES NO TRÂNSITO. NESTE MÊS NÓS MOSTRAMOS, AQUI NO GOIÁS RECORD, VÁRIOS CASOS. DESSA VEZ, ACONTECEU EM ANÁPOLIS O CARRO DE UMA FAMÍLIA FOI PERSEGUIDO NA RUA. O HOMEM QUE ESTAVA NO OUTRO VEÍCULO DESCEU E AINDA ATACOU O MOTORISTA COM UMA FACA.

